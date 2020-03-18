Роспотребнадзор рекомендовал пожилым россиянам не выходить из дома без надобности

18.03.20 13:02

© РИА Новости. Илья Питалев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор рекомендует россиянам в возрасте старше 60 лет сократить поездки на общественном транспорте, походы в магазины, банки и центры госуслуг, ограничить общение с приехавшими из-за границы родственниками и уделять особое внимание гигиене.

"Люди "серебряного возраста" старше 60 лет - в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить Ваше здоровье!" - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, опубликованном в среду.

Во-первых, медики рекомендуют реже посещать общественные места. "По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков", - отмечается в сообщении.

Во-вторых, оплачивать коммунальные услуги и покупать продукты рекомендуется дистанционно - помочь с этим могут близкие или сотрудники социальных служб, напоминают в Роспотребнадзоре.

В-третьих, дается рекомендация ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за рубежа.

"Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды - ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье Вас и Ваших родных!" - отмечают в ведомстве.

Наконец, даются общие рекомендации о соблюдении личной гигиены.

"Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может попасть в Ваш организм", - настаивают медики.

Кроме того, гражданам старшего возраста предлагают запастить бумажными платочками (ими нужно прикрывать нос и рот при чихании и кашле, а потом выбрасывать), протирать дезинфицирующими салфетками сумки, телефоны и книги, которые побывали в общественных местах.

Также в Роспотребнадзоре рекомендуют людям за 60 отказаться от посещения поликлиники в связи с любыми проблемами со здоровьем - в том числе с высоким артериальным давлением. Вместо этого предлагается вызвать врача на дом. О контактах с побывавш