Ростуризм: около 100 тыс. российских туристов находятся за рубежом

18.03.20 14:29

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

18 марта. Interfax-Russia.ru - Ростуризм оценил число организованных российских туристов за рубежом в 100 тысяч, большинство из них находятся в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции.

"По оценкам Ростуризма, в мире сейчас находится около 100 тысяч организованных туристов из России. Большинство из них находятся в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также в Турции. Из того небольшого количества стран, которые не закрыты в связи с распространением коронавируса, туристы возвращаются планово, в соответствии с купленными билетами", - сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

Как напоминает Ростуризм, во многих европейских и ряде других стран введены жесткие ограничительные меры, связанные с передвижениями по этим странам, а также с ограничением полетных программ из России в них.

"Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию. При этом, организованные туристы вернутся в Россию либо в соответствии с ранее выписанными билетами, либо туроператор предложит в случае наличия такой возможности, альтернативные варианты вылета", - сообщает ведомство.

В пресс-службе ведомства отметили, что ежедневно в Ростуризм поступают тысячи звонков от туристов, испытывающих трудности с возвращением на родину из-за рубежа.

"Значительное количество туристов по всему миру обращается в Ростуризм для решения проблем, связанных с возвращением в Россию. Ситуации, которые возникают у нас каждый день в связи с новыми ограничительными мерами, мы решаем в индивидуальном порядке в координации с Росавиацией, Минтрансом, МИД РФ и туроператорами. Ростуризм организовал круглосуточную горячую линию, на которую ежедневно поступает и обрабатывается несколько тысяч звонков", - отметили в ведомстве.

"С учетом значительного количества звонков от туристов в настоящее время ведется работа по увеличению количества линий и их сотрудников", - добавили в пресс-службе.

МИД РФ ведет постоянную работу по возвращению на родину российских граждан, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом из-за мер по борьбе с коронавирусом, это займет "не день и не два", заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Это вопрос не разрешения ситуации, это вопрос постоянной работы. Эта ситуация не разрешится ни завтра, ни сегодня, ни послезавтра, потому что большое количество россиян находится за рубежом, на всех континентах, по различным причинам", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Она отметила, что и решение их проблем - это "вопрос не одного и не двух дней".

По словам официального представителя МИД, в координационный штаб за сутки поступило уже около двух тысяч обращений от российских граждан за рубежом.

Захарова отметила, что в странах, где в рамках борьбы с распространением коронавируса закрыты границы, передвижение или авиасообщение, большое количество россиян находится в ожидании возвращения на родину. Критическая ситуация сложилась в Черногории, также отдельная работа ведется с Филиппинами, вопрос вывоза граждан оттуда рассматривается в Москве, непростая ситуация в Молдавии и Латинской Америке.

"Критическая ситуация сейчас действительно с Черногорией. Авиаперевозчики российские предоставили все возможности, в первую очередь, это самолеты", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, три борта уже давно были готовы, чтобы начать вывозить российских граждан. "Но несмотря на то, что готовы авиаперевозчики, документы все российской стороной оформлены, до сих пор нет разрешения от Черногории на совершение этих рейсов", - сказала она.

Захарова отметила, что "Черногория увязывает выдачу разрешений российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы Российская Федерация взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории".

"При это обеспечить информирование, сбор и решение организационных вопросов со своими гражданами Черногория также не способна. Действительно, квалифицируем это как беспрецедентную некооперабельность и нежелание вникнуть в суть гуманитарных проблем черногорской стороной", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также призвала россиян минимизировать зарубежные турпоездки.

"Я хотела бы обратить внимание на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина от 14 марта: "Мы просим наших граждан минимизировать поездки"", - добавила официальный представитель МИД, отметив, что эта рекомендация должна относиться ко всем.

В связи с этим, Захарова призвала относиться с ответственностью и учитывать, что ситуация меняется "буквально каждые полчаса".

"Потерять можно гораздо больше, можно быть заблокированными без возможности какой-либо коммуникации", - сказала Захарова.

Как сообщалось, российские туристы из-за вводимых многими странами карантинных мер не могут вернуться в Россию. Особенно много туристов оказалось в странах Европы, Карибского бассейна, Юго-Восточной-Азии.