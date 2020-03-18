"Роскосмос" рассекретил документы к 55-летию выхода в космос Алексея Леонова

18.03.20 13:31

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18 марта. Interfax-Russia.ru - Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала рассекреченные документы, связанные с первым в истории выходом в космос человека в день 55-летия этого события.

На сайте "Роскосмоса" опубликован ряд новых документов, связанных с полетом Павла Беляева и Алексея Леонова 18 марта 1965 года на корабле "Восход-2", в ходе которого Леонов первым в истории человечества вышел в открытое космическое пространство.

Среди документов - бортовой журнал корабля с записями и пометками, сделанными Беляевым и Леоновым, предварительный отчет о полете за подписью основоположника советской космонавтики Сергея Королева, список замечаний к кораблю, выявленные в ходе полета, письмо Королева Леониду Брежневу, занимавшему тогда пост первого секретаря ЦК КПСС с ходатайством о поощрении Ленинскими премиями участников работ по созданию кораблей "Восход-1" и "Восход-2", а также разведывательных спутников "Зенит-2" и "Зенит-4".

Кроме того, опубликована стенограмма доклада командира корабля "Восход-2" Беляева и самого Леонова. Из этого документ следует, что во время подготовки к выходу последнего из шлюзовой камеры, Беляеву приходилось сдерживать буквально рвавшегося в космос Леонова. Среди претензий экипажа - состав бортового питания. По словам Беляева, во время и после полета ему долго хотелось пить, что он списывал на слишком обезвоженный паек.

Леонов в докладе подробно описал все процедуры перед выходом в космос, свои впечатления от нахождения там, а затем рассказал в подробностях о возникших при входе в шлюзовую камеру проблемах. В частности, он пожаловался на слишком жесткий скафандр, движения в котором отнимали много сил, кроме того, как известно, его оболочку раздуло, из-за чего космонавту пришлось сильно сбрасывать давление, однако в отчете он заявил, что предполагал такое развитие событий еще на Земле во время тренировок. Проблем при возвращении в шлюзовую камеру доставила и кинокамера с первой в истории съемкой человека в открытом космосе, которая чуть не улетела в космос.

Рассказывая о работе после посадки, которая прошла нештатно из-за отказа автоматики, Леонов возмутился наличием бессмысленного в марте средства от комаров, которое они с Беляевым обнаружили в аварийном запасе. Космонавт посчитал неуместным наличие репеллента ранней весной в тайге, где приземлился корабль в 180 км севернее Перми.