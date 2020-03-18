Врачи-реаниматологи пройдут курсы по оказанию помощи пациентам с коронавирусом

18.03.20 13:32

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

17 марта. Interfax-Russia.ru - Курсы для врачей по оказанию помощи больным с коронавирусом организованы в Боткинской больнице.

"В симуляционном центре Боткинской больницы стартовал образовательный проект по подготовке врачей анестезиологов-реаниматологов. Специфика данного курса в том, что он направлен на повышение профессиональных знаний врачей в оказании помощи пациентам с вирусной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Первая группа слушателей - специалисты из ведущих стационаров Москвы", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По словам собеседника агентства, первое занятие провел главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии, главный врач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко.

"Безусловно, когда мы стоим на пороге большой пандемии и видим, например, ту катастрофическую ситуацию, которая развивается у наших коллег анестезиологов-реаниматологов в Италии, подобные курсы лекций - это неотъемлемая часть того комплекса мероприятий, который реализует правительство Москвы и департамент здравоохранения Москвы для оказания качественной и современной медицинской помощи", - цитирует пресс-служба департамента слова Проценко.

По его словам, курс был экстренно разработан и реализован в рамках требований в текущей эпидемиологической ситуации. Работа ведется в малых группах по 6-7 человек с использованием возможностей московского симуляционного центра.