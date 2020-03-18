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18.03.20 13:34
Экс-глава московского главка СКР Дрыманов приговорен к 12 годам колонии за взяточничество
"Назначить Дрыманову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судьи Сергея Груздева.
Дрыманову также назначен штраф в 196 млн рублей, на семь лет ему запрещено занимать должности в органах власти. Кроме того, суд лишил его специального звания генерал-майора юстиции.
Другого фигуранта "дела Дрыманова", бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, Мосгорсуд по совокупности с его предыдущим приговором - так же за взяточничество - приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на шесть лет.
Экс-начальник управления московского СКР по Центральному округу Алексей Крамаренко по приговору Мосгорсуда получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 195 млн рублей и запретом на занятие должностей в течение пять лет. Он лишен звания полковника юстиции.
Бывшие сотрудники СК признаны виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Дрыманов также признан виновным в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290).
Защита осужденных намерена обжаловать приговор.
Согласно фабуле дела, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, Крамаренко и Максименко за незаконное денежное вознаграждение, которое было передано через бизнесмена Дмитрия Смычковского, приняли меры к освобождению из следственного изолятора подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, путем смягчения последнему обвинения. Как установило следствие, офицеры действовали в составе организованной группы, общая сумма взятки составила $1 млн.
Кроме того, Никандров, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказал следователям, что в 2016 году передал Дрыманову 9,9 тыс. евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.
Никто из подсудимых вину не признал ни на следствии, ни в суде.
Михаила Максименко задержали в июле 2016 года. Мосгорсуд 20 апреля 2018 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей и лишением звания полковника юстиции за получение двух взяток, в том числе $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова, переданной бывшему офицеру так же за действия в пользу Кочуйкова.
Крамаренко оказался в СИЗО в декабре 2017 года. Дрыманова арестовали в июле 2018 года.
Никандров был задержан вместе с Максименко летом 2016 года. Мосгорсуд 16 августа 2018 года приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора юстиции по делу о получении взятки за помощь Кочуйкову через Смычковского.
Верховный суд России впоследствии изменил категорию совершенного бывшим офицером преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" и место отбывания наказания с колонии строгого на общего режима, что позволило ему воспользоваться правом попросить об условно-досрочном освобождении в прошлом году и выйти на свободу.
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