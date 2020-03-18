Сеть быстрого обслуживания KFC в РФ перешла на формат "на вынос"

18.03.20 13:41

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 марта. Interfax-Russia.ru - Сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC в рамках профилактических мероприятий против коронавируса перешла на формат заказов "на вынос" и приняла другие меры, направленные на обеспечение безопасности гостей и сотрудников.

"Все заказы собираются только в формате "на вынос", при этом гости по-прежнему могут выбирать: остаться в зале ресторана или поесть за его пределами", - сообщается в пресс-релизе компании.

C каждым заказом бесплатно выдаются влажные салфетки.

Кроме того, в ресторанах сети увеличен запас дезинфицирующих средств, он рассчитан минимум на месяц и при необходимости своевременно пополняется, мыло в гостевых санузлах с начала распространение коронавируса было заменено на антибактериальное, каждый гость может воспользоваться санитайзером по запросу на кассе, в ближайшие дни завершится установка отдельных диспенсеров с санитайзерами во всех ресторанах сети, кроме расположенных в зоне фудкортов.

Приняты и другие меры. В частности, столы дезинфицируются после каждого гостя, киоски самообслуживания - раз в 30 минут, кассы, прилавки - не реже одного раза в час.

"KFC усилил и без того строгие правила гигиены для сотрудников, повысив частоту мытья рук и обработки их антибактериальными средствами, - сообщается в пресс-релизе. - Кроме того, введено обязательное измерение температуры у всех сотрудников, выходящих на смену, а также визуальный контроль их физического состояния. В ближайшие дни будет дополнительно закуплено 1000 термометров".

В связи с возросшим спросом на онлайн-заказы KFC сделал все возможное, чтобы сайт KFC.ru и партнеры по доставке, включая Delivery Club, были к этому готовы, говорится в пресс-релизе. В Delivery Club с 13 марта доступна опция бесконтактной передачи заказов.

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc., работает в 140 странах мира, сеть состоит из более чем 23 тыс. ресторанов. В РФ - более 900 ресторанов.