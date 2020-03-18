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18.03.20 14:00

На Ставрополье под наблюдение по COVID-19 попали 83 человека

© РИА Новости. Игорь Зарембо
18 марта. Interfax-Russia.ru - Людей, прибывающих в Ставропольский край из зарубежных стран, помещают под наблюдение по коронавирусу, в настоящее время наблюдаются 83 человека, сообщает пресс-служба губернатора края в среду.

"В настоящий момент находятся под наблюдением 83 человека, побывавших за рубежом. Более 200 граждан прошли через двухнедельный карантин. У всех обследованных неоднократно проведенные анализы на новый коронавирус показали отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что в настоящее время "случаев заражения коронавирусом в регионе нет".

Отмечается, что для исключения возможности распространения коронавируса людьми, находившимися в зонах риска или контактировавших с потенциально зараженными людьми, организуется работа пяти региональных лабораторий в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске. В целом в крае возможно проведение до 400 анализов в сутки.

Кроме того, на Ставрополье подготовлены инфекционные больницы и инфекционные отделения медучреждений к возможному приему пациентов с COVID-19.

"Важно так организовать работу учреждений здравоохранения, чтобы врачи, если они будут проводить исследования или оказывать помощь заболевшим, не заразились сами. Примите для этого все меры. Отдельно поручаю минздраву края проработать вопрос об увеличении выплат медработникам, задействованным в этой работе", - сказал глава Ставрополья Владимир Владимиров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В аэропортах края сохраняется контроль за всеми, кто прибывает из эпидемически опасных стран. Организованное взаимодействие с федеральными ведомствами органов власти и медучреждений края также позволяет получать информацию о жителях Ставрополья, возвращающихся из эпидемически опасных стран не только международными, но и внутренними авиарейсами.

Термометрия пассажиров авиарейсов, их проверка на наличие симптомов ОРВИ осуществляется с 1 января текущего года. В общей сложности с начала года в пунктах пропуска проверено более 190 рейсов и около 22 тысяч человек.

Пресс-служба добавила, что в Ставропольском крае не прекращается работа школ и детских дошкольных учреждений. Введены элементы дистанционного обучения и организована усиленная дезинфекция учебных помещений. Правом свободного посещения образовательных учреждений по решению родителей учащихся в этот период уже воспользовались 72 человека.

На Ставрополье также намерены активизировать работу с людьми старшего возраста (в крае проживает 470 тысяч человек в возрасте старше 65 лет).

"В настоящее время все геронтологические центры в регионе работают в режиме карантина", - поясняет пресс-служба.

Вместе с тем, пожилым пенсионерам, и особенно одиноким престарелым гражданам необходима не только поддержка служб соцзащиты, но и активная помощь волонтеров, вопрос привлечения которых будет решен в ближайшее время.

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