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18.03.20 14:16

Памфилова: голосование по поправкам в Конституцию могут перенести из-за коронавируса

© РИА Новости. Илья Питалев
18 марта. Interfax-Russia.ru - Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с 22 апреля на более поздний срок, если ситуация с коронавирусом будет обостряться, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Я хочу подчеркнуть, что в условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование. Если ближе к 22 апреля будет понятно и соответствующие ведомства, Роспотребнадзор и руководство страны, оценив все возможные риски, решат, что голосование надо переносить, мы к этому готовы", - заявила она на заседании ЦИК в среду.

Памфилова разъяснила, что президент не мог подписать указ о назначении голосования без даты, так как иначе у ЦИКа "не было бы правовых оснований делать то, что мы обязаны делать по подготовке и организации общероссийского голосования".

"Мы видим, насколько эффективно работают все наши службы, для такой огромной страны количество заболевших по сравнению с тем, что происходит в целом ряде стран... Но поскольку мы должны прогнозировать любое развитие ситуации и если ситуация к 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности граждан проводить голосование недопустимо, оно будет перенесено на другие сроки", - сказала глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что по закону после подписания указа о назначении голосования оно не может пройти раньше, но с тем, чтобы проводить его позже проблем нет.

Глава комиссии также подчеркнула, что члены избирательных комиссий в любом случае будут обеспечены средствами профилактики распространения инфекций, включая коронавирус.

"Приоритет - здоровье и безопасность наших людей. Президент об этом на нашей встрече вчера очень четко сказал", - подчеркнула она.

17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования на 22 апреля.

За две недели до общероссийского голосования будет организовано информирование граждан. Суть поправок в Конституцию россиянам будут разъяснять волонтеры. Для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в торговых центрах, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках и других местах массового скопления людей.

Как рассказал председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, в корпус "Волонтеры Конституции" набраны уже 114 тыс. человек.

"С 21 февраля у нас шла регистрация, мы не только за этот месяц выполнили наш план набрать 100 тыс. человек, но и перевыполнили - у нас 114 тыс. человек записались. Это люди разного возраста из разных организаций, мы привлекли все крупнейшие волонтерские центры и фонды", - сказал Метелев на заседании ЦИК в среду.

Метелев подчеркнул, что из-за ситуации с коронавирусом ассоциация вместе с региональными властями и Роспотребнадзором скорректирует карту расположения точек, где будут стоять волонтеры, но их число не изменится - 3500 точек во всех регионах страны.

"Мы со всеми регионами отработали, чтобы в отношении них были приняты все меры безопасности: перчатки, антисептики будут предоставлены региональными органами власти. На каждой точке будут по три человека", - пояснил Метелев.

Волонтеры будут представлять брошюру, в которой будет поясняться каждая поправка по-отдельности - само голосование пройдет по всему пакету поправок. Кроме того, волонтеры смогут ответить на вопросы по мобильному избирателю и досрочном голосовании.

Перед работой волонтеры пройдут дистанционный и очный образовательный курс.

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