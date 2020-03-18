УФАС проконтролирует поставки масок в аптеки и цены на продукты в Кузбассе

18.03.20 14:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 марта. Interfax-Russia.ru - Управление ФАС России по Кемеровской области в оперативном режиме начнет мониторить цены на продукты питания на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель управления Наталья Кухарская в ходе пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Сибирь" в Кемерово в среду.

"Вчера президент Владимир Путин дал поручения, в том числе, ФАС России, сегодня мы ждем соответствующее поручение со стороны центрального аппарата (ФАС - ИФ), связанное с контролем цен на продовольственном рынке. У нас действовали ежемесячные мониторинги по росту цен, сейчас это будет контроль в оперативном режиме", - сказала Кухарская.

Ситуацию с ценами на медицинские маски антимонопольные органы уже начали отслеживать во всех регионах страны в еженедельном режиме. По состоянию на 16 марта практически все аптеки отчитались Кемеровскому УФАС России о дефиците масок.

"Эта ситуация, характерная для многих регионов России, связана с отсутствием масок у поставщиков. Пока маски были в наличии, необоснованного роста цен в аптеках зафиксировано не было. На сегодняшний день маски отсутствуют в принципе в розничной сети. Мы уже перешли на уровень взаимодействия с поставщиками, отправили запрос, почему они не исполняют контракты, сравниваем, исполняются ли ими контракты на другие регионы", - пояснила Кухарская.