Беглов: продуктов в Петербурге достаточно

18.03.20 14:41

© РИА Новости. Екатерина Штукина

18 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Санкт-Петербурга заявляет о достаточном количестве товаров в магазинах города.

Как сообщила пресс-служба главы города в среду, губернатор Александр Беглов, проводя инспекционный объезд Фрунзенского района, посетил сетевые магазины и ознакомился с ассортиментом представленной продукции.

"Все продукты здесь есть, в том числе рис и гречка", - цитирует пресс-служба губернатора.

Беглов отметил, что повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации.

"Не надо впадать в панику! Продукты в городе есть", - сказал Беглов, подчеркнув, что сегодня делается все для обеспечения регулярных поставок необходимых товаров.

В социальных сетях регулярно появляются посты жителей города, в которых они говорят о том, что в магазинах и супермаркетах крупных сетей отсутствуют те или иные продукты и товары.