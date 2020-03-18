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18.03.20 14:41
Беглов: продуктов в Петербурге достаточно
Как сообщила пресс-служба главы города в среду, губернатор Александр Беглов, проводя инспекционный объезд Фрунзенского района, посетил сетевые магазины и ознакомился с ассортиментом представленной продукции.
"Все продукты здесь есть, в том числе рис и гречка", - цитирует пресс-служба губернатора.
Беглов отметил, что повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации.
"Не надо впадать в панику! Продукты в городе есть", - сказал Беглов, подчеркнув, что сегодня делается все для обеспечения регулярных поставок необходимых товаров.
В социальных сетях регулярно появляются посты жителей города, в которых они говорят о том, что в магазинах и супермаркетах крупных сетей отсутствуют те или иные продукты и товары.
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