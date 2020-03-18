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18.03.20 14:51

Ставропольский край в 2020 г. рассчитывает получить 267 млн руб. курортного сбора

© РИА Новости. Владимир Трефилов
Ставрополь. 18 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Города-курорты Ставропольского края, в которых проходит эксперимент по взиманию курортного сбора, в нынешнем году ожидают получить за счет курортного сбора 267 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона в среду.

"Плановый показатель курортного сбора на 2020 год составляет 267 млн рублей. За счет собранных средств будут благоустроены мемориальный комплекс "Журавли", сквер при памятнике Ходжаеву, городская площадь в Кисловодске. В Ессентуках будут проведены работы по благоустройству лечебного парка. В Пятигорске запланировано завершение ремонта поющего фонтана. В Железноводске - благоустройство нижних терренкуров Курортного парка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в минувшем году за счет собранных средств были произведены работы по совершенствованию курортной инфраструктуры.

Так, в Ессентуках благоустроена партерная группа у парка "Курортный", отдельные территории на объектах парка, а также комплекс Верхних минеральных ванн. В Железноводске проведены работы по ремонту терренкура, благоустроена территория в рамках ремонта Нижней каскадной лестницы. В Пятигорске благоустроен парк "Цветник", отремонтирован тротуар по улице Лермонтова, фонтаны "Лягушки", "Счастливый улов". В Кисловодске проведены работы по благоустройству пешеходных зон улиц Коминтерна и Урицкого, скверов при памятниках Ксении Ге и Тюленеву на Курортном бульваре.

Пресс-служба также добавила, что туристический поток в Ставропольский край в 2019 году составил более 1,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на Ставрополье собрали больше средств курортного сбора, чем было запланировано: получено 292,5 млн рублей, тогда как планировалось собрать чуть менее 250 млн рублей.

Также сообщалось, что в минувшем году турпоток в Ставропольский край вырос не менее, чем на 6,7%, в курортные города края - на 9,1%.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года в соответствии с законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Эксперимент продлится до конца 2022 года.

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