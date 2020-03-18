Песков: решение о дате голосовании по Конституции примут на основании мнения оперштаба

18.03.20 14:58

© РИА Новости. Сергей Гунеев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Окончательное решение о целесообразности проведения всенародного голосования по поправке в Конституцию РФ 22 апреля примет президент, опираясь на мнение профессионалов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, кто будет принимать решение о голосовании 22 апреля или переносе этой даты, Песков сказал: "Лично президент этого сделать не может и не должен этого делать".

"Вы знаете, что работает штаб (по борьбе с коронавирусом), работает координационная комиссия - там работают те, кто курирует медицинские ведомства и т.д. Именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование или нет", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, кто примет окончательное решение, пресс-секретарь сказал: "Окончательное решение, конечно же, за президентом".

Песков подтвердил, что в случае негативного развития ситуации по коронавирусу голосование может быть перенесено на более поздний срок. На вопрос, при каких условиях плебисцит может быть отложен, пресс-секретарь сказал: "Очевидно, речь идет о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, то есть если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья граждан, то об этом речи идти не может. Тогда будет принято решение о сдвижке сроков голосования вправо - то есть оно будет отложено".

На просьбу уточнить, какие конкретные параметры заболеваемости приведут к переносу голосования, Песков сказал: "Здесь будет объективно оцениваться ситуация по мере ее развития".

Песков отрицательно ответил на вопрос, означает ли подписанный президентом указ о голосовании 22 апреля, что имеющийся у главы государства анализ ситуации не предполагает обострения эпидемиологической ситуации к указанной дате.

"Нет, так предположить нельзя (...) Существуют различные прогнозы развития ситуации. Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать. Какие-то четкие выводы, что будет через месяц, давать можно, но они не будут точными", - сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что "руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией". "Этим и руководствовался президент Путин, подписывая вчера указ с известной и достаточной твердой оговоркой, которую мы уже упоминали", - добавил Песков.