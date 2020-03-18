РЖД и Кузбасс договорились об объемах перевозки угля в восточном направлении

18.03.20 15:00

© РИА Новости. Сергей Венявский

18 марта. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" и правительство Кузбасса в среду подписали дополнительное соглашение по обеспечению перевозки угля, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ситуация сейчас крайне напряженная, Кузбасс оказался в непростой ситуации, и нам надо выходить из кризиса. Нам этот шаг дался непросто, РЖД сейчас придется компенсировать (перевозки в условиях спада перевозок угля в январе-феврале 2020 года - ИФ) на уровне не ниже 2019 года", - сказал журналистам глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Согласно документу, в 2020 году грузоотправители Кузбасса предъявят к перевозке, а РЖД обеспечат транспортировку не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении и до 3,55 млн тонн - во внутрироссийском сообщении.

Для синхронизации производственных планов грузоотправителей и железнодорожников в соглашении закреплено помесячное распределение объемов перевозок в восточном направлении, исходя из необходимости проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре.

В документ внесены положения "о необходимости выработки оптимальной логистики для соразмерной загрузки инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в западном и восточном направлениях, повышения ритмичности предъявления грузов к перевозке, исключения случаев непроизводительного нахождения на инфраструктуре общего и необщего пользования порожнего подвижного состава".

Как сообщалось ранее, в июне прошлого года ОАО "РЖД" и правительство Кузбасса подписали соглашению о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом кемеровской продукции в 2019-2035 годах.

В соответствии с этим документом ОАО "РЖД" намеревается развивать железнодорожную инфраструктуру общего пользования для максимально возможного удовлетворения потребностей грузоотправителей Кузбасса.