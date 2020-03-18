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18.03.20 15:11

33 новых случая Covid-19 зафиксировано в России за сутки

© РИА Новости. Нина Алексеева
18 марта. Interfax-Russia.ru - За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, один - в Томской области, один - в Новосибирской области, сообщает в среду оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, говорится в сообщении.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, два гражданина России, один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам создать у себя оперативные штабы по предупреждению вируса Covid-19 и утвердить ведомственные планы по борьбе с инфекцией.

"Федеральным органам исполнительной власти в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер создать ведомственные оперативные штабы и утвердить ведомственные планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте поручений, опубликованных в среду на сайте кабинета министров.

Губернаторам российских регионов, в соответствии с поручениями, нужно проинформировать крупных работодателей о штабах и планах по предупреждению коронавируса в федеральных ведомствах и рекомендовать им сделать такие же штабы и планы у себя.

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