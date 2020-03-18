Количество зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 86-ти

18.03.20 15:27

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

18 марта. Interfax-Russia.ru - Количество выявленных случаев коронавируса в Москве увеличилось до 86, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве зафиксировано 30 новых случаев коронавируса. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 86 случаев заболевания. Большинство заболевших прилетели из европейских стран. Трое пациентов вернулись в Москву теми же рейсами, что и ранее заболевшие. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов", - заявили в оперштабе журналистам в среду.

По словам собеседника агентства, 25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще четверо госпитализированы в ИКБ №2, среди них - один ребенок.

"Еще один ребенок находится в больнице им. Башляевой",- сказали в штабе.

Там отметили, что установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта.

"11 из них госпитализированы в больницу в Коммунарке. Один контактировавший с заболевшим находится в больнице в Краснодаре. Еще 16 человек находятся в режиме самоизоляции на дому. Семь человек изолированы на дому в Московской области. Они уже находятся под медицинским наблюдением",- сказал собеседник агентства.