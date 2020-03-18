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18.03.20 15:40

Абрамченко поручила сформировать продуктовые запасы в торговле

© РИА Новости. Алексей Никольский
18 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела рабочее совещание с представителями профильных министерств и ведомств, курирующих продовольственный рынок страны, а также отраслевых бизнес-объединений производителей и поставщиков продуктов питания и ритейла.

Как сообщает её пресс-служба, по итогам было поручено обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

Вице-премьер отметила, что сегодня нет дефицита продовольствия, и региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж. "Например, гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тысяч тонн", - сказала Абрамченко, процитированная в пресс-релизе.

Участники совещания обсудили ситуацию по основным группам продовольствия: крупам, консервам, масложировой, мясной, рыбной и молочной продукции, а также соли и сахару.

Согласно сообщению, вицей-премьер поручила Минсельхозу совместно с Минпромторгом и бизнес-объединениями проработать механизмы восполнениях поставок тех групп товаров, на которые был отмечен выраженный спрос, а также механизмы работы ритейла и производителей для планирования и обеспечения поставок продовольствия в целом. "Нельзя провоцировать и пугать граждан "пустыми" полками, когда у нас полные склады. Отдельно прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране - в избытке, так покажите их на полках", - сказала вице-премьер.

Вице-премьер особо отметила, что в стране сформированы запасы продовольственных товаров - и ни по одной из групп нет дефицита. Минсельхоз сможет при необходимости перераспределить поставки продовольствия с учетом регионализации, отметила она.

Как заявили представители бизнеса, якобы опустевшие полки, сообщения о которых появились в социальных сетях в последние несколько дней, вызваны проблемами с оперативной выкладкой товара в торговом зале и не обусловлены падением объёмов производства.

Прорабатываются дополнительные меры поддержки, в том числе субсидирование процентной ставки по кредитам для производителей и ритейла, а также снижение давления со стороны контрольно-надзорных органов. Отдельно Абрамченко отметила ответственную позицию ряда предприятий, которые заморозили цены в условиях массового спроса.

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