Минпромторг договорился с ритейлом о стабильных ценах на продукты

18.03.20 16:06

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались, ФАС и прокуратура контролируют ситуацию, заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Мы мониторим цены. Президент сказал, если кто-то будет пытаться наживаться и резко поднимать цены, соответственно, будет работать ФАС, прокуратура, это не шутки, это серьезно. Мы не даем производителям поднимать цены, работает Минсельхоз и ФАС", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Вместе с тем, по его словам, возможны незначительные повышения цен на импортные товары.

Однако Евтухов заверил, что "за последние годы мы провели мощную работу в продуктовом секторе с точки зрения импортозамещения, у нас достаточно своих товаров, а импортные идут в плановом режиме, сбоев нет".

"Производители не испытывают проблем. Что касается консервов, был момент, когда пытались поднять цены, мы сказали - так не пойдет, все разослали письма, что цены подниматься не будут. С производителями и бизнесом всегда можно договориться, что в тяжелой, сложной ситуации, что можно немного затянуть пояса, не пытаться наживаться на ситуации. Да никто и не даст, ответственность достаточно жесткая", - подчеркнул Евтухов.

Он заверил, что проблем с продуктами и товарами в магазинах нет, склады сетей забиты под завязку.

"Я еще раз хочу всем сказать: нет проблем с товарами. Распределительные центры и склады сетей, и крупных, и средних, забиты под завязку", - сказал Евтухов.

"Там просто уже хочется пожалеть людей, которые работают на разгрузке и погрузке - они уже домой не могут прийти, они своих семей не видят. Они уже вынуждены работать круглосуточно", - рассказал он.

По его словам, если что-то где-то заканчивается, то достаточно оперативно товар подвозят. "Если хотите купить товар, то придите не сегодня, а завтра он будет", - пообещал чиновник.

При этом Евтухов отметил, что такого спроса на товары, как в Москве, нет нигде в стране.

"Спрос в Москве на некоторые виды товаров увеличился в 5-10 раз в последние дни", - уточнил он.

Он также заверил, что дефицита гречки не будет, а перебои с ее поставкой связаны с тем, что она складируется в Алтайском крае, и развозится оттуда.

"Объемы гречки достаточны. Мы с коллегами из Минсельхоза разговаривали, они сказали, что нет проблем с гречкой. Ее просто иногда не успевают подвозить, это требует определенного времени, а у нас почему-то все решили, что надо смести гречку. Почему гречку? Привыкли, наверное, любим мы гречку", - рассказал Евтухов.

Он выразил надежду, что скоро у людей в квартирах закончатся свободные места в шкафах и холодильниках, и все успокоится.