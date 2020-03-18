Минпромторг РФ: решение по легализации онлайн-торговли алкоголем могут принять оперативно

18.03.20 16:11

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 марта. Interfax-Russia.ru - Решение о дистанционной продаже алкоголя в условиях эпидемиологической ситуации по коронавирусу может быть принято более оперативно, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Это решение было предложено достаточно давно министерством финансов. По нему сейчас, возможно, будет принято более оперативное решение", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Он напомнил, что ранее президент поручил разрешить онлайн продажу безрецептурных лекарств.

Накануне, 17 марта, глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-конференции с журналистами сообщил, что банк работает с правительством и Госдумой над вопросом легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и алкоголя в связи с массовым карантином из-за коронавируса.

"Мы сейчас работаем с правительством и Государственной Думой, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет, потому что для больных людей - это лекарства, для тех, кто в самоизоляции - это алкоголь. (. . .) Это очень важная мера - разрешение торговли безрецептурных лекарственных форм и алкоголем онлайн", - заявил Греф.

"Сейчас правительство разработало соответствующие поправки в указы президента и постановления правительства. Надеюсь, что это будет в ближайшее время решено, и людям уже не нужно будет посещать магазины, аптеки. Сбербанк, в том числе, поддержит сервис дистанционной торговли через компании, которые входят в нашу экосистему", - добавил он.

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в интернете летом 2018 года. Документ был внесен с разногласиями.

На первом этапе, с 1 января 2019 года, предлагается разрешить продажу в интернете тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Предполагалось, что продавать смогут производители и оптовики. С 1 января 2020 года им могла быть разрешена продажа всей алкогольной продукции в интернете. Предполагалось, что розничными интернет-продажи алкоголя станут только с 2022 года.

В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует - алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях, отмечал разработчик законопроекта.

Категорически против легализации интернет-продаж алкоголя выступает Минздрав.