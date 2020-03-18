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18.03.20 16:14
Минпромторг РФ: маски появятся в аптеках в ближайшее время
"Все отмечают отсутствие масок в магазинах. Знаете, если раньше в обычное время на маски был спрос 400 тыс. в год, то сейчас все требуют десятки и сотни миллионов. Сейчас наладим производство масок, в этом нет никаких проблем, в ближайшее время маски пойдут в аптеки, и в них не будет никакого дефицита", - сказал Евтухов в эфире телеканала "России 24" (ВГТРК).
Москвичи и жители других городов России жалуются в соцсетях на то, что в аптеках закончились медицинские маски. Ранее в марте экспорт ряда средств индивидуальной защиты, в том числе марлевых масок, был запрещен правительством РФ.
14 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на фоне ажиотажного спроса на маски предложила запретить их массовую скупку. Она обратила внимание на то, что недобросовестные интернет-сайты скупают маски в аптеках, создавая дефицит, а потом продают по завышенной цене.
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