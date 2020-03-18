Аэрофлот до конца марта приостановит рейсы в Ливан и Египет, "Победа" приостановит полеты в Дубай

18.03.20 16:46

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 марта. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" до конца марта приостановит регулярные рейсы из Москвы в Ливан и Египет, следует из сообщения на сайте компании.

Рейсы в Каир будут отменены с 22 по 31 марта, в Бейрут - с 18 по 29 марта.

Также, согласно сообщению, с 23 марта по 30 апреля "Аэрофлот" перестанет летать в Будапешт (Венгрия).

С учетом ранее приостановленных рейсов маршрутная карта компании в Европу сужается до рейсов в Брюссель (Бельгия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция).

Кроме того, до 30 апреля "Аэрофлот" сократит частоты рейсов в Минск и Ереван.

Авиакомпания "Победа" с 20 марта приостанавливает полеты из Москвы в Дубай в связи с введенным правительством РФ ограничением на полеты в ОАЭ.

"Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Дубай и обратно с датами вылета в период с 20 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме. Срок поступления на счет зависит от условия банка-эмитента карты и составляет в среднем 14 дней", - сообщила представитель компании журналистам.

Для возвращения пассажиров из Дубая "Победа" планирует выполнить четыре вывозных рейса. Тем пассажирам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Москву, будет оформлен возврат денег в полном объеме.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Исключение сделано для регулярных рейсов Москва - Лондон, Москва - Нью-Йорк, Москва - Абу-Даби, выполняемых через терминал F аэропорта "Шереметьево", а также для чартерных рейсов, при условии перевозки в РФ российских граждан, в указанные страны - их граждан.