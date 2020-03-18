Число заболевших коронавирусом в Подмосковье увеличилось до 12

18.03.20 16:55

© РИА Новости. Сергей Пятаков

18 марта. Interfax-Russia.ru - Еще два случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Московской области, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области подтверждены 12 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении, размещенном в телегам-канале Мособлштаба.

В нем также отмечается, что все, кто прибыл рейсом SU 513 Тегеран - Москва 4 марта, должны срочно вызвать врача, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг или обратиться в скорую помощь по номеру 112.

Накануне сообщалось о десяти заболевших в Подмосковье.