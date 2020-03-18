Подмосковных госслужащих переводят на дистанционную работу

18.03.20 17:23

© РИА Новости. Алексей Куденко

18 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил перевести госслужащих на дистанционную работу в связи с опасностью распространения коронавируса.

"Организовать возможность перехода государственных гражданских служащих Московской области и работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области на дистанционную профессиональную служебную деятельность по их письменному заявлению на период действия на территории Московской области режима повышенной готовности", - говорится в тесте постановления.

Ранее работодателям, ведущим деятельность на территории региона, был рекомендован перевод работников на дистанционную работу.