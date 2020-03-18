Россиянам разрешили вернуться на родину из Черногории

18.03.20 19:10

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

18 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Буквально полчаса назад наше посольство в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое наконец-то спустя уже несколько даже дней после того, как перед ними был поставлен вопрос, дало разрешение на прилёт нашего самолета", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Она добавила, что три борта "стоят абсолютно готовые, включая экипаж".

Известно, что "Аэрофлот" получил разрешение от властей Черногории на вывоз пассажиров из Тивата в Москву, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

"Мы получили разрешение от властей Черногории на выполнение чартерного рейса, который доставит наших пассажиров обратно на родину. Самолет за ними вылетит из Москвы уже в течение часа. Обратный рейс с пассажирами прибудет в московский аэропорт "Шереметьево" после трех часов утра", - сказала она.

Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.