В регионах Юга России и Северного Кавказа не прогнозируют дефицит продуктов в торговых сетях

18.03.20 18:58

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 марта. Interfax-Russia.ru - Власти субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов заявляют об отсутствии дефицита продуктов и товаров первой необходимости в торговых сетях и призывают жителей не поддаваться "продовольственной" панике.

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова сообщила журналистам во вторник, что в регионе не зафиксированы факты повышения цен на продукты, а их количество в торговых сетях обеспечивается в должном объеме.

"Что касается ситуации на потребительском рынке, связанной с коронавирусной инфекцией, то хотела бы призвать граждан не создавать ажиотаж. Перебоев с поставкой продуктов питания нет. Дезинфицирующих средств достаточно, но действительно наблюдается повышенный спрос на них и продукты социально значимой группы товаров", - подчеркнула Теларова.

В свою очередь, как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский на заседании в среду, предприятия АПК региона готовы оперативно реагировать на потребности торговли и увеличить объемы производства.

"Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности загружены в среднем на уровне 55%. В случае необходимости готовы увеличить имеющиеся мощности и обеспечить продовольствием не только жителей Дона, но и соседние регионы. На сегодняшний день в области имеются достаточные запасы сырья и продовольствия", - подчеркнул Рачаловский.

Как сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий АПК, на Кубани дефицита продуктов не прогнозируется.

"Сейчас в ряде регионов России значительно вырос спрос на продовольственные товары. В нашем регионе на сегодняшний день обстановка стабильная, угрозы продовольственной безопасности нет. Наш АПК развивается динамично, и мы в полной мере обеспечены социально важными продовольственными товарами краевых производителей, в том числе консервами, крупами, макаронными изделиями", - сказал он.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, специалисты краевого департамента потребительской сферы ежедневно мониторят торговые объекты на предмет наличия товаров и стоимости продукции, в настоящее время цены на продукты колеблются в допустимом диапазоне.

В Волгоградской области население обеспечивают продуктами питания 17 тыс. магазинов и супермаркетов, за поставками товаров первой необходимости в каждый из них следит оперативный штаб и профильные комитеты региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

"В регионе организован ежедневный мониторинг потребительского спроса, динамики цен, наличия товаров. Ведется работа с распределительными центрами, сетевыми компаниями, выстраивается логистика. Предприятия сферы торговли оперативно реагируют на изменение ситуации и увеличивают запасы товаров на складах", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Волгоградской области Олега Николаева.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, несмотря на рост покупательской активности, оптово-розничные сети и склады обладают достаточными запасами, недостатка в производстве мясных полуфабрикатов, молочной продукции и яиц в регионе нет.

Жители Крыма и Севастополя публикуют в социальных сетях фотографии полупустых полок магазинов, однако местные власти заявляют, что дефицита продуктов и товаров первой необходимости на полуострове нет.

"У нас запас от трех месяцев до полугода по всем основным группам (товаров - ИФ) есть. Просто, к сожалению, люди стали активно скупать товары первой необходимости, продавцы просто не успевают выставлять товар на полки. Хочу всех уверить: дефицита товаров первой необходимости, продуктов в Севастополе нет", - заявил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он заверил, что чиновники будут контролировать сферу торговли, рынки закрывать не планируют.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края, торговые сети региона полностью обеспечены продовольственными и непродовольственными товарами, поставки продолжаются, перебоев нет.

"Вместе с тем глава Ставропольского края Владимир Владимиров обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы торговых сетей и наличия в них всего ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров. Также в городах края будет организована выездная и ярмарочная торговля", - говорится в сообщении.

На Ставрополье так же, как и в других регионах ЮФО и СКФО, проводится ежедневный мониторинг цен на товары из "продуктовой корзины" в торговых сетях.

Ажиотажного спроса на продукты и средства гигиены в Карачаево-Черкесии не зафиксировано, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского Минпромторга.

"На сегодняшний день мониторинг показал, что на прилавках торговых сетей республики есть вся необходимая продукция, на складах имеются запасы товаров. Кроме того, не выявлены случаи искусственного завышения цен на продукцию, которая в эти дни особенно пользуется спросом", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что по оперативной информации от торговых сетей Карачаево-Черкесии, есть незначительный спрос на бакалейные товары, крупы, гигиенические и антисептические средства.

В свою очередь власти Кабардино-Балкарии заверяют, что из-за ситуации с коронавирусом дефицита продовольственных и непродовольственных товаров не предвидится.

"Ситуация с товарными запасами в Кабардино-Балкарии вполне благополучная. Все складские помещения магазинов полностью укомплектованы продовольственными и непродовольственными товарами. В ближайшие месяцы дефицит товаров не предвидится", - сообщает пресс-служба главы КБР.

Как сообщается на сайте правительства Адыгеи со ссылкой на министра экономического развития и торговли республики Геннадия Митрофанова, в магазинах имеется достаточный запас продовольственных товаров и товаров первой необходимости, ажиотажа среди покупателей нет.

Ранее в некоторых регионах России отмечался повышенный спрос на отдельные товары: крупы, макароны, консервы, соль и прочее. Как заявили представители бизнеса, якобы опустевшие полки, сообщения о которых появились в социальных сетях в последние несколько дней, вызваны проблемами с оперативной выкладкой товара в торговом зале и не обусловлены падением объемов производства.