Плановые проверки Росприроднадзора приостановлены до 1 мая

18.03.20 18:28

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

18 марта. Interfax-Russia.ru - Росприроднадзор по поручению правительства приостанавливает проведение плановых проверок до 1 мая, говорится в сообщении службы.

"Во исполнение поручения правительства от 18 марта 2020 г. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приостанавливает проведение плановых проверок", - сообщается в пресс-релизе.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая назначение проверок и отложить уже назначенные. Требование касается, в том числе, выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением внеплановых, основанием для которых стали чрезвычайные ситуации или причинение вреда жизни и здоровью.

Для минимизации количества проверок в таких исключительных случаях вопрос их обоснованности до 25 марта поручено проработать Минэкономразвития совместно с Генпрокуратурой. Мишустин также поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановлении уже назначенных проверок.