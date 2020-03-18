|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.03.20 18:28
Плановые проверки Росприроднадзора приостановлены до 1 мая
"Во исполнение поручения правительства от 18 марта 2020 г. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приостанавливает проведение плановых проверок", - сообщается в пресс-релизе.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая назначение проверок и отложить уже назначенные. Требование касается, в том числе, выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением внеплановых, основанием для которых стали чрезвычайные ситуации или причинение вреда жизни и здоровью.
Для минимизации количества проверок в таких исключительных случаях вопрос их обоснованности до 25 марта поручено проработать Минэкономразвития совместно с Генпрокуратурой. Мишустин также поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановлении уже назначенных проверок.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket