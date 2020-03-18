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18.03.20 19:08

РФ и США с 20 марта ограничивают пассажирские перевозки

© РИА Новости. Алексей Блинов
18 марта. Interfax-Russia.ru - На пассажирские перевозки между США и РФ с 20 марта вводятся временные ограничения, сообщает посольство России в Вашингтоне.

"20 марта по московскому времени вводятся временные ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории России в США и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва - Нью-Йорк (и обратно)", - говорится в сообщении в твиттере посольства.

Генконсульство РФ в Нью-Йорке призвало находящихся в США российских туристов принять неотложные меры по скорейшему возвращению на родину всеми доступными средствами.

"Вниманию российских туристов! МИД России настоятельно рекомендует всем российским гражданам, находящимся в поездках по США (туризм), принять неотложные меры по скорейшему возвращению на Родину всеми доступными средствами", - говорится в сообщении.

Кроме того, на пассажирские перевозки между США и РФ с 20 марта вводятся временные ограничения.

"20 марта по московскому времени вводятся временные ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории России в США и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва - Нью-Йорк (и обратно)", - говорится в сообщении.

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