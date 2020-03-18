Оперативный штаб по вывозу угля создадут в Кузбассае

18.03.20 19:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 марта. Interfax-Russia.ru - Оперативный штаб по вывозу угля из Кузбасса начнет работу с пятницы, его возглавит министр транспорта РФ Евгений Дитрих

Как сообщил глава Минтранса в среду в ходе совещания, посвященного развитию Кузбасса, такая мера принята "по указанию" первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Этот оперативный штаб поручено мне возглавить, с пятницы (он - ИФ) начнет свою работу. Мы будем мониторить этапы и объемы, которые будут вывозиться в первую очередь в восточном направлении, наиболее востребованном сегодня для угольных компаний Кузбасса", - сообщил Дитрих.

В ходе встречи Белоусов указал на важность "ускорения и увеличения провозных возможностей" "восточного полигона" "в соответствии с решением президента" РФ Владимира Путина (до 195 млн тонн в 2025 г.).

При этом администрация региона заявила, что "Белоусов сообщил о планах ускорить модернизацию "восточного полигона", чтобы повысить пропускную способность железных дорог и создать условия для экспорта кузбасского угля на перспективные рынки стран Азии".

"Мы делаем все, чтобы ускорить ввод объектов железнодорожной инфраструктуры. Я считаю, что мы "задолжали" Кузбассу, потому что сдвинули на 2 года фактически сроки ввода объектов, которые предполагали сдать раньше. Сейчас будем наверстывать отставание. Это касается ближайшего будущего. А прямо сейчас нам нужно выйти на объемы вывоза угля не ниже, чем в прошлом году", - привела администрация Кузбасса заявления первого премьер-министра РФ, сделанные "во время рабочей поездки".

В ходе совещания глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров отметил, что параметры долгосрочной программы развития монополии до 2025 г. и программы развития угольной промышленности РФ до 2030 г. различаются. "Необходимо, чтобы все цифры были состыкованы, чтобы не было разночтений - то, о чем мы сегодня говорили. Чтобы этапно, долгосрочно было на всех уровнях зафиксировано", - сказал он.

В этой связи губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил: "Как только вы нам сделаете график "восточного полигона", мы откорректируем нашу стратегию. Она зависит только от ваших действий".