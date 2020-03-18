Путин: в РФ контролируют ситуацию с распространением коронавируса

18.03.20 19:03

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 марта. Interfax-Russia.ru - Россия будет наращивать усилия по предупреждению распространения коронавируса, пока ситуация находится под контролем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Созданная рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы Собяниным будет постоянно мониторить через руководителей регионов, помимо мониторинга через министерство здравоохранения и соответствующие структуры на местах", - сказал Путин в среду на встрече с общественностью Республики Крым и Севастополя.

"Мы будем наращивать эти усилия (по предупреждению распространения коронавируса - ИФ), потому что контактов очень много", - заявил Путин.

Касаясь нынешней ситуации с коронавирусом в России, Путин сказал: "Слава Богу, у нас в целом пока все под контролем. Надеюсь, так и будет в дальнейшем".

Путин призвал не верить каким-либо вбросам и распространению фейков по ситуации с коронавирусом, заявив, что официальные органы власти предоставляют "оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию".