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19.03.20 13:46
Оперштаб: 79-летняя пациентка с COVID-19 скончалась от тромбоэмболии
"Направляющим диагнозом действительно была вирусная пневмония. Однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб", - сообщили в штабе со ссылкой на главного патологоанатома Москвы Олега Зайратьянц.
В четверг в оперштабе сообщили о смерти пожилой пациентки, которая проходила лечение от COVID-19 в московской инфекционной больнице.
"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе",- сообщили журналистам в оперштабе по Москве.
По словам собеседника агентства, смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.
Смерть пациента с коронавирусной инфекцией в Москве подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.
"К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом второго типа, атеросклерозом, гипертонией", - написал Собянин в Твиттере в четверг.
Он уточнил, что окружение скончавшейся женщины находится под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет.
"Мои соболезнования семье", - добавил мэр Москвы.
Это первый в России случай летального исхода пациента с коронавирусом.
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