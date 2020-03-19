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19.03.20 15:17

Мишустин: в России достаточно продовольствия

Фото Александра Левчука
19 марта. Interfax-Russia.ru - В России достаточно продуктов питания, власти сделают все необходимое, чтобы в магазинах не было пустых полок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Продуктов питания у нас достаточно. Мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты - хлеб, молоко, мясо. И в магазинах не было бы пустых полок. Чтобы российский агробизнес не только кормил наших граждан, обеспечивал внутренний рынок, но и приносил нам солидную прибыль от поставок на экспорт", - сказал Мишустин в четверг на заседании правительства РФ, где рассматривается стратегия развития агропромышленного и рыбного комплекса РФ до 2024 г.

"Сельское хозяйство - это основа нашей безопасности и не только продовольственной, но и экономической, и социальной. Мы это наглядно видим сейчас, когда во многих европейских странах возник ажиотажный спрос на продукты из-за распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул премьер.

Мишустин сказал, что Россия на сегодняшний день занимает седьмое место в мире по притоку иностранных инвестиций в аграрную отрасль, входит в пятерку стран-экспортеров зерновых.

По его словам, чтобы агросектор и в дальнейшем развивался, необходимо адекватно реагировать на существующие вызовы - санкции, колебания рыночной конъюнктуры, разнообразные чрезвычайные ситуации, включая такие, как пандемия коронавируса, которая "уже сегодня серьезно влияет на экспорт товаров и услуг".

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров со своей стороны добавил, что существующих запасов продовольственных товаров у торговых сетей в РФ хватит как минимум на два месяца.

"Могу сказать одно - конечно же, запасов продуктов питания как минимум на два месяца уже закуплено. Работа с поставщиками совместно с Минсельхозом проводится в ежесуточном режиме для того, чтобы не было никаких перебоев на, в первую очередь, логистических центрах", - сказал журналистам глава Минпромторга.

По его словам, Минпромторг вместе с Минсельхозом и ФАС ведут мониторинг цен на продовольственном рынке.

"Работа проводится ежесуточно совместно с министерством сельского хозяйства, Федеральной антимонопольной службой для того, чтобы не допустить роста цен как со стороны поставщиков, со стороны предприятий, которые обеспечивают логистику. Что касается Федеральной налоговой службы - они также подключены к этой работе для того, чтобы в онлайн-режиме можно было отслеживать через контрольно-кассовые аппараты стоимость именно по категориям, которые мы (определили) - 47 позиций. Это и продукты питания, и другая социально значимая продукция", - сказал Мантуров.

"Регионы активно подключились к этой работе для того, чтобы обеспечивать бесперебойную поставку и продуктов питания, и других социально значимых товаров, в первую очередь, в торговые сети", - добавил он.

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