Аксенов: зараженных коронавирусом в Крыму нет

19.03.20 14:02

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 марта. Interfax-Russia.ru - В Крыму не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"На сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах - 10 человек. При этом ни у кого диагноз "коронавирус", слава Богу, пока не подтвердился", - сказал Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, он доложил главе государства, что с 17 марта на полуострове введен режим повышенной готовности, а с 18 марта была закрыта граница с Украиной.

"Мы видим, что сегодня практически в 10 раз уменьшился пассажиропоток. Конечно, граждан РФ и граждан с видом на жительство в РФ, всех запускаем, никаких вопросов нет. Иностранных граждан на территорию не допускаем", - сказал Аксенов.

По его словам, на границе полуострова досматриваются все приезжающие, берутся анализы у граждан, приехавших из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран.

Аксенов также рассказал, что несмотря на то, что медицинские организации Крыма обеспечены медицинскими масками, все же на полуострове в целом наблюдается их дефицит.

"Лекарственные препараты в полном объёме закуплены. Благодаря поддержке правительства будет дополнительно закуплено на неделе 15 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На сегодняшний день в 27 учреждениях здравоохранения развёрнут 71 бокс на 355 койко-мест, готовых принять больных в случае, если таковые появятся. При этом дополнительно инфекционные больницы готовы ещё 690 коек у себя зарезервировать, и более 2300 коек в провизорных госпиталях", - добавил глава Крыма.

Об отсутствии зараженных президенту также доложил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"У нас сейчас 77 человек находится под контролем дома и восемь в инфекционной больнице. Все анализы взяты, соответственно, у тех, кто в больнице. Пока ни одного подтверждённого нет, но проверяем на всякий случай", - сказал Развожаев главе государства на отдельной встрече в четверг.

По его словам, в городе предприняты меры повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия.

В свою очередь, Путин заявил о необходимости быть готовыми к любому развитию событий и похвалил власти Севастополя за предпринимаемые меры.