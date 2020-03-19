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19.03.20 11:46

Педагоги из Алтая и Забайкалья уезжают в Приморье по программе "Земский учитель"

© РИА Новости. Александр Кряжев
19 марта. Interfax-Russia.ru - Около 300 преподавателей подали заявки на 27 вакансий по программе "Земский учитель" в Приморье, около активно интересуются данными вакансиями жители Алтайского края и Забайкалья, сообщила зампред правительства Приморского края - министр образования края Наталья Бондаренко.

"У нас открылось 27 вакансий по программе "Земский учитель". Заявок много, порядка 300. Достаточно много заявок с Алтая (Алтайского края - ИФ), Забайкалья, спрашивают про переезды, есть ли возможности переселиться, решить жилищный вопрос, в том числе. Я думаю, у нас есть все шансы заполнить эти 27 вакансий. Вместе с тем, активно обращаются и наши педагоги", - рассказала Бондаренко журналистам в четверг.

По ее словам, особо востребованы среди соискателей вакансии учителя истории и обществознания в Партизанском и Спасском районах края.

Она отметила, что в 2021 году край планирует запросить у Минпросвещения увеличение квоты.

"Эта программа будет работать, у нас предусмотрены льготы по ипотеке для педагогов, мы хорошо сработали в этом году, в следующем у нас есть возможность получить дополнительные финансовые средства от Минпросвещения, чтобы список не ограничился 27 специалистами, а был увеличен ", - добавила Бондаренко.

Как сообщается на сайте правительства Приморского края, прием заявок на участие в федеральной программе "Земский учитель" начался 10 января и продлится по 15 апреля. Педагоги, которые согласятся переехать в глубинку и проработать там не менее пяти лет, получат единовременную выплату в размере 2 млн руб. Деньги можно потратить на любые цели.

Участниками программы могут стать учителя до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Объем учебной нагрузки на новом месте должен составлять не менее 18 часов в неделю. Победителей определят в ходе конкурсного отбора на основании предоставленных документов.

Как сообщалось, по инициативе президента РФ Владимира Путина программа "Земский учитель" с 2020 года стартует на федеральном уровне. На ее реализацию за три года будет направлено около 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. Программа направлена на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек.

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