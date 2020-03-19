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19.03.20 11:55
COVID-19 у вице-губернатора Петербурга Соколова не подтвердился
"Надо ответить, что вице-губернатор Соколов, действительно, очень осознанно отнёсся к своему состоянию. Он прилетел из-за рубежа и в режиме самоизоляции находится в Боткинской больнице. Ему проведены тесты (на Covid-19 - ИФ), которые отрицательные, но, тем не менее, он поступил таким образом, чтобы не было лишних разговоров", - сказал Эргашев, отвечая на вопрос" Интерфакса".
По его словам, Соколов проходит плановое обследование.
Эргашев уточнил, что все, с кем контактировал Соколов, находятся на карантине, и среди них нет членов правительства Санкт-Петербурга и высокопоставленных чиновников.
Как сообщалось, вице-губернатор Петербурга Соколов принял решение о самоизоляции после отпуска в Европе. В Россию он вернулся 9 марта.
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