COVID-19 у вице-губернатора Петербурга Соколова не подтвердился

19.03.20 11:55

© РИА Новости. Максим Блинов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов получил отрицательный результат анализа на коронавирус Covid-19, но продолжает наблюдаться в Боткинской инфекционной больнице, сообщил в четверг журналистам вице-губернатор Олег Эргашев.

"Надо ответить, что вице-губернатор Соколов, действительно, очень осознанно отнёсся к своему состоянию. Он прилетел из-за рубежа и в режиме самоизоляции находится в Боткинской больнице. Ему проведены тесты (на Covid-19 - ИФ), которые отрицательные, но, тем не менее, он поступил таким образом, чтобы не было лишних разговоров", - сказал Эргашев, отвечая на вопрос" Интерфакса".

По его словам, Соколов проходит плановое обследование.

Эргашев уточнил, что все, с кем контактировал Соколов, находятся на карантине, и среди них нет членов правительства Санкт-Петербурга и высокопоставленных чиновников.

Как сообщалось, вице-губернатор Петербурга Соколов принял решение о самоизоляции после отпуска в Европе. В Россию он вернулся 9 марта.