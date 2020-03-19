Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на 3 месяца по уплате страховых взносов

19.03.20 11:57

© РИА Новости. Антон Денисов

19 марта. - Правительство России приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на 3 месяца для малых и средних предприятий - арендаторов государственного или муниципального имущества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей - для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество", - сказал он.

"Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса. В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации", - отметил Мишустин, комментируя меры по поддержке экономики.

"Кроме того, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные", - добавил премьер.

"Расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были им выделены ранее. Соответственно увеличены объемы предоставляемых субсидий, а также капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса", - сказал Мишустин.