Тюменские загсы из-за коронавируса ограничили число гостей на бракосочетаниях

19.03.20 12:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 марта. Interfax-Russia.ru - В загсах Тюменской области из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничения на число гостей, присутствующих на регистрации заключения брака.

В частности, на церемонии бракосочетания может присутствовать одновременно не более 50 человек, сообщает в четверг областной оперативный штаб по профилактике коронавируса.

"Тюменцев, вступающих в брак, просят с пониманием отнестись к ситуации и приглашать на регистрацию самых близких родственников", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 18 марта введен режим повышенной готовности, в регионе отменено проведение массовых и спортивных мероприятий; школы, средние и высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

15 марта у жителя Тюмени был обнаружен коронавирус.