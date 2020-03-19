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19.03.20 12:02
В Москве одновременно строится 30 эстакад, мостов и автотоннелей
"В настоящее время в городе ведутся работы более чем на тридцати различных транспортных сооружениях. Причем, девятнадцать из них мы планирует сдать уже в этом году, - сказал Загрутдинов журналистам в четверг.
По его словам, до конца года завершится строительство четырех эстакад развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, дороги от МКАД до поселка Коммунарка с эстакадой и тоннелем, путепровода через МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы, проспекта Генерала Дорохова с двумя искусственными сооружениями.
Загрутдинов напомнил, что больше всего транспортных сооружений строится на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе - 9.
"По пять таких дорожных элементов строится на развязке Северо-восточной хорды с Ярославским шоссе и на многоуровневой развязке на Киевском шоссе в районе ТПУ "Саларьево". Еще четыре эстакады строится на развязке МКАД с Волоколамским шоссе", - добавил глава департамента.
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