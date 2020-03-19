В Москве одновременно строится 30 эстакад, мостов и автотоннелей

19.03.20 12:02

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 марта. Interfax-Russia.ru - В настоящее время в столице ведутся работы более чем на тридцати искусственных транспортных сооружениях, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время в городе ведутся работы более чем на тридцати различных транспортных сооружениях. Причем, девятнадцать из них мы планирует сдать уже в этом году, - сказал Загрутдинов журналистам в четверг.

По его словам, до конца года завершится строительство четырех эстакад развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, дороги от МКАД до поселка Коммунарка с эстакадой и тоннелем, путепровода через МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы, проспекта Генерала Дорохова с двумя искусственными сооружениями.

Загрутдинов напомнил, что больше всего транспортных сооружений строится на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе - 9.

"По пять таких дорожных элементов строится на развязке Северо-восточной хорды с Ярославским шоссе и на многоуровневой развязке на Киевском шоссе в районе ТПУ "Саларьево". Еще четыре эстакады строится на развязке МКАД с Волоколамским шоссе", - добавил глава департамента.