Пермский край получил 180 млн руб. из федбюджета на экологические мероприятия

19.03.20 12:04

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

19 марта. Interfax-Russia.ru - Пермский край в текущем году получил из федерального бюджета 180 млн рублей для реализации мероприятий по нацпроекту "Экология", сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.

Из краевого бюджета на экологию дополнительно выделено 29,2 млн рублей.

Экологические мероприятия в крае реализуются в рамках федеральных проектов "Сохранение лесов" и "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", предусмотренных нацпроектом "Экология".

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, чьи слова приводятся в сообщении, на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным озвучил, что за счет этих средств закупается лесохозяйственная техника и парашютно-десантное снаряжение в преддверии пожароопасного сезона, проводятся лесовосстановительные работы.

Кроме того, для планирования работы лесопромышленного комплекса и в рамках цифровизации отрасли в регионе идет создание региональной информационной системы "Умный лес". В ее основу легли материалы лесоустройства, включающие информацию о составе лесов, их использовании и воспроизводстве. Ожидается, что к 2022 году актуальным лесоустройством будет охвачено 25% лесничеств края общей площадью 2,6 млн га.

Также в рамках нацпроекта с 2021 по 2023 год в регионе запланирован ввод в эксплуатацию шести объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) совокупной мощностью 1,03 млн тонн в год и девяти объектов обработки ТКО суммарной мощностью 965 тыс. тонн в год.

В настоящее время в регионе действуют 11 полигонов ТКО (суммарной мощностью 1,325 млн тонн в год), семь санкционированных свалок (суммарной мощностью 113 тыс. тонн в год), один объект обработки ТКО мощностью 45 тыс. тонн в год.