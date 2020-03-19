Случаев смерти от гриппа и ОРВИ в Петербурге в этом сезоне нет

19.03.20 12:32

Фото Александра Левчука

19 марта. Interfax-Russia.ru - За сезон в Санкт-Петербурге не зарегистрировано ни одного случая смерти от гриппа или ОРВИ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в четверг.

"Смертельных случаев от гриппа и ОРВИ в этом сезоне не было", - сказал собеседник.

В понедельник вице-губернатор Олег Эргашев сообщил на заседании правительства, что с декабря в городе от внебольничной пневмонии скончались 36 человек.

В прошлом сезоне официальных сообщений о смертях от гриппа и ОРВИ от петербургских властей также не поступало.