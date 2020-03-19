Госучреждения в Кузбассе ограничивают доступ посетителям из-за коронавируса

19.03.20 12:35

© РИА Новости. Валерий Мельников

19 марта. Interfax-Russia.ru - Районные городские суды, Арбитражный суд, а также управления ФАС и ФССП в Кемеровской области ввели ограничение для посетителей на вход в помещения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В четверг о вводе ограничения на посещения сообщил ряд пресс-служб госучреждений, в том УФАС.

"В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции вход в помещение управления для сдачи документов и оформления жалоб и обращений временно ограничен. Посторонние лица допускаются только для участия в заседаниях по рассмотрению дел при наличии документов о назначении комиссии или жалобы", - говорится в пресс-релизе.

Федеральная служба судебных приставов также с четверг временно ограничила личный прием, гражданам рекомендовано пользоваться интернет-сервисами ведомства.

Кроме того, личный прием ограничен для посетителей Арбитражного и всех городских судов в регионе, при этом доступ на заседания разрешен только участникам судебного процесса.

Ограничение на посещение учреждений действует до 10 апреля.

Вечером 13 марта двое жителей Кемерово были госпитализированы с подозрением на коронавирус, на следующий день диагноз подтвердился. Кроме того, с подозрением на инфицирование были госпитализированы девять человек, в том числе житель Новокузнецка. Заболевшие заразились на отдыхе в Италии. Новых случаев зарегистрировано не было.

Роспотребнадзор назвал фейком информацию о нарушении заразившимися коронавирусом кемеровчанами режима изоляции.