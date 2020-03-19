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19.03.20 12:42
Уральский производитель масок работает круглосуточно
"Громадная (очередь заказов - ИФ). Если по мощности взять (...) - где-то на полгода, наверно, заявок. Мы принимаем письма и отвечаем, что сейчас удовлетворить не можем, будете ждать - ждите. Не будете ждать - не ждите", - заявил Поляков.
По его словам, в феврале предприятие по просьбе региональных властей уже увеличило объем производства масок в два раза и "теперь работает на максимальной мощности в круглосуточном режиме".
"Выпускали в нормальном, спокойном режиме примерно 15 тыс. масок в день. С начала февраля мы работаем в круглосуточном режиме, производя 30 тыс. масок в день. Это - предел", - подчеркнул он.
В то же время генеральный директор АО "Здравмедтех-Екатеринбург" отметил, что потребности государственных учреждений и больниц, причем, не только свердловских, предприятие обеспечивает в полном объеме.
"На сегодняшний день все государственные контракты мы выполняем. Всех, кто, действительно, нуждается в масках, мы - обеспечиваем: государственные учреждения, больницы", - сказал Поляков.
Вместе с тем уточнил он, не все аптеки получают продукцию предприятия. "Аптеки - нет, сразу скажу: не всем аптекам мы отпускаем. Мы просто не имеем возможности это сделать", - заявил руководитель предприятия.
Цена на маски, несмотря на высокий спрос, по данным Полякова, осталась на уровне прошлогодней - 2,75 рубля за штуку. "Цена была - 2 рубля 75 копеек. За это время цену мы не тронули ни на копейку", - резюмировал он.
Поляков уверен, что в скором времени проблему дефицита масок в аптеках все же удастся решить. "Буквально на днях Китай открыл экспорт масок, у них очень большое производство. По крайней мере какое-то количество масок придет оттуда. По нашим сведениям, также завозится оборудование в Россию (для производства масок - ИФ). Мы планируем, что буквально в ближайшее время дефицит масок исчезнет", - отметил генеральный директор АО "Здравмедтех-Екатеринбург".
Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил журналистам, что в регионе выпуском медицинских масок занимаются фактически два предприятия. Оба работают на полной мощности.
По данным "СПАРК-Интерфакс", АО "Здравмедтех-Екатеринбург" было создано в 1999 году. Предприятие производит хирургические комплекты, медицинские маски, хирургические простыни и принадлежности, а также многокомпонентные наборы-укладки и вакуумные пробирки.
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