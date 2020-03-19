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19.03.20 12:42

Уральский производитель масок работает круглосуточно

© РИА Новости. Александр Кряжев
19 марта. Interfax-Russia.ru - АО "Здравмедтех-Екатеринбург", которое производит медицинские маски в Свердловской области, получило заявки на поставку изделий на полгода вперед, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" генеральный директор предприятия Николай Поляков.

"Громадная (очередь заказов - ИФ). Если по мощности взять (...) - где-то на полгода, наверно, заявок. Мы принимаем письма и отвечаем, что сейчас удовлетворить не можем, будете ждать - ждите. Не будете ждать - не ждите", - заявил Поляков.

По его словам, в феврале предприятие по просьбе региональных властей уже увеличило объем производства масок в два раза и "теперь работает на максимальной мощности в круглосуточном режиме".

"Выпускали в нормальном, спокойном режиме примерно 15 тыс. масок в день. С начала февраля мы работаем в круглосуточном режиме, производя 30 тыс. масок в день. Это - предел", - подчеркнул он.

В то же время генеральный директор АО "Здравмедтех-Екатеринбург" отметил, что потребности государственных учреждений и больниц, причем, не только свердловских, предприятие обеспечивает в полном объеме.

"На сегодняшний день все государственные контракты мы выполняем. Всех, кто, действительно, нуждается в масках, мы - обеспечиваем: государственные учреждения, больницы", - сказал Поляков.

Вместе с тем уточнил он, не все аптеки получают продукцию предприятия. "Аптеки - нет, сразу скажу: не всем аптекам мы отпускаем. Мы просто не имеем возможности это сделать", - заявил руководитель предприятия.

Цена на маски, несмотря на высокий спрос, по данным Полякова, осталась на уровне прошлогодней - 2,75 рубля за штуку. "Цена была - 2 рубля 75 копеек. За это время цену мы не тронули ни на копейку", - резюмировал он.

Поляков уверен, что в скором времени проблему дефицита масок в аптеках все же удастся решить. "Буквально на днях Китай открыл экспорт масок, у них очень большое производство. По крайней мере какое-то количество масок придет оттуда. По нашим сведениям, также завозится оборудование в Россию (для производства масок - ИФ). Мы планируем, что буквально в ближайшее время дефицит масок исчезнет", - отметил генеральный директор АО "Здравмедтех-Екатеринбург".

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил журналистам, что в регионе выпуском медицинских масок занимаются фактически два предприятия. Оба работают на полной мощности.

По данным "СПАРК-Интерфакс", АО "Здравмедтех-Екатеринбург" было создано в 1999 году. Предприятие производит хирургические комплекты, медицинские маски, хирургические простыни и принадлежности, а также многокомпонентные наборы-укладки и вакуумные пробирки.

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