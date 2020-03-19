Володин предложил отсрочить выплаты по кредитам для крупных торговых центров

19.03.20 12:50

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в четверг предложил рассмотреть вопрос об отсрочке выплат по кредитам для крупных торговых и развлекательных центров, так как из-за эпидемии коронавируса существенно сократилось их посещение.

"Просьба еще раз обратить внимание на тех, кто построил большие центры, развлекательные досуговые, торговые комплексы соответственно, гостиничные, на кредитные средства, а сегодня в связи с коронавирусом наполняемости нет, таким нужно оказать помощь", - сказал спикер, обращаясь к присутствующему на заседании Госдумы министру финансов Антону Силуанову.

Володин поручил комитету по экономической политике Госдумы продумать меры поддержки и обсудить их с представителями профессионального сообщества. "Потому что как раз здесь необходимо, может быть, предложить правительству отсрочить выплату платежей по кредитам, какие-то другие меры поддержки. Нам крайне важно организоваться таким образом, чтобы мы прошли все эти вызовы и проблемы и внимательно относились к тем, что сегодня оказался в тяжелом положении исходя из ситуации, связанной с вирусом", - подчеркнул Володин.