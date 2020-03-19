"Партия роста" выдвинет Шнурова на довыборах в Заксобрание Петербурга

19.03.20 12:56

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 марта. Interfax-Russia.ru - Политсовет "Партии роста" рекомендовал выдвинуть музыканта Сергея Шнурова на довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщил руководитель регионального отделения партии Павел Швец "Интерфаксу" в четверг.

"Федеральный политсовет рекомендовал региональному отделению выдвинуть кандидатуру Шнурова", - сказал он.

20 февраля Шнуров официально вступил в петербургское отделение "Партии роста". С предложением принять музыканта в партию выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.

Довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по 21-му округу назначены на 7 июня в связи с кончиной депутата Павла Зеленкова. Документы кандидатов принимаются до 21 апреля.

По данным Санкт-Петербургской Избирательной комиссии, численность избирателей в одномандатном избирательном округе №21 составляет 143 тыс. 985 человек, в его территорию входят муниципальные округа Гагаринское, Звёздное и Купчино.

Член фракции "Единая Россия" Зеленков скончался 11 июня 2019 года.