Убивший аспирантку историк Соколов не будет просить о суде присяжных

19.03.20 12:58

© РИА Новости. Александр Гальперин

19 марта. Interfax-Russia.ru - Историк Олег Соколов, застреливший и расчленивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, отказался от идеи просить о рассмотрении его дела судом присяжных, сообщил адвокат ученого Александр Почуев.

"Что касается суда присяжных, то от этой идеи мы отказались, хотя изначально рассматривали такую возможность, поскольку в настоящее время выдвинут, сформирован и обоснован общественный вердикт", - заявил Почуев журналистам в четверг.

По словам адвоката, "это было бы самоубийство со стороны защиты выходить на суд присяжных при таком общественном мнении".

Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко. Как установило следствие, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября 2019 года из мелкокалиберного обреза, после чего историк расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.

В настоящее время расследование дела историка завершено. В окончательной редакции Соколову предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Соколов свою вину признал и раскаялся в содеянном.

В ближайшее время дело историка будет передано в прокуратуру для решения вопроса о его направлении в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник, по результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколов был признан вменяемым. В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе "Бутырка".

Расследованием дела занимался центральный аппарат СК.

Уволенный из СПбГУ после убийства историк Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.