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19.03.20 13:07

Госдума приняла закон о защите капиталовложений в России

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
19 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит в России механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Бизнес обязуется инвестировать определенные суммы (от 250 млн руб. до выше 10 млрд. рублей) в проекты, в обмен на неизменность налоговых и неналоговых условий работы.

Внесенный правительством в конце 2019 г. закон (N828237-7) называли "инвестиционным кодексом", он предполагал работу компаний в России в рамках общего и проектного инвестиционных режимов. Для работы в общем режиме не нужно было заключать соглашения о защите инвестиций, не было и требований к минимальному объему инвестиций. При этом вводилась отсрочка на 3 года для всех нормативных актов или федеральных законов, которые ухудшают условия инвестиционной деятельности компаний. Проектный инвестиционный режим уже вводил требования к минимальному объему собственных инвестиций, к общему объему проекта и предполагал заключение соглашений о защите инвестиций. В обмен на это компании должны были получить неизменность налоговых условий на весь срок реализации проекта, а для крупных инвестиционных проектов появлялась возможность дополнительно зафиксировать либо формулу расчета тарифа на услуги монополий и вывозные таможенные пошлины, либо ставки платы по обязательным платежам.

В принятом в окончательном чтении законе нет упоминания об общем инвестиционном режиме. Есть только требования к компаниям, которые могут заключить СЗПК, таким образом закон перестал быть "инвестиционным кодексом" для всех компаний.

Из документа убрали требования к общему объему проекта, оставили только необходимый объем капитальных вложений организации, реализующей проект. Предлагается не менее 250 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. Не менее 500 млн рублей - для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства. Не менее 1,5 млрд рублей - для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства. Не менее 5 млрд рублей - для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики.

Для данных соглашений вводится стабилизационная оговорка - остаются низменными акты о предоставлении меры государственной поддержки, а также решения в сфере земельных отношений (например, размер арендной платы за государственную землю) и в сфере процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности.

Для крупных проектов с объемом инвестиций компании не менее 10 млрд рублей дополнительно может быть зафиксирована неизменность вывозных таможенных пошлин, введен запрет на увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, утилизационного сбора, экологического сбора. Либо может быть зафиксированы ставки платы за единицу объема лесных ресурсов.

В стабоговорку будут входить налоговые условия (по налогу на прибыль, на имущество, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам), а при инвестициях от 10 млрд рублей в нее также могут быть включены неналоговые платежи (на срок до 3 лет). При этом инвесторы в рамках соглашений о СЗПК получат возможность компенсации понесенных ими расходов на транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную и цифровую инфраструктуру за счет вновь поступающих налогов от проекта

К новым проектам будут относиться проекты, решение о финансировании по которым принято не ранее 7 мая 2018 года и не позднее 31 декабря 2021 года.

Уточняется перечень отраслей, проекты в сфере которых могут претендовать на льготы в рамках СЗПК. В принятой версии это - все отрасли за исключением игорного бизнеса, производства табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа, оптовой и розничной торговли, деятельности финансовых организаций, поднадзорных ЦБ (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта), строительства (модернизации, реконструкции) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а также жилых домов. В законе осталось еще несколько исключений: так, СЗПК могут заключаться для реализации проектов в сфере СПГ и производства жидкого топлива, полученного из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому правительством.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. При этом нормы о создании системы мониторинга и электронного реестра мер господдержки - так называемого "инвестиционного навигатора" вступят в силу через год после официального опубликования.

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