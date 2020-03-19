Роспотребнадзор ввел обязательную двухнедельную изоляцию всех прибывших в РФ

19.03.20 15:21

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях, а при отсутствии такой возможности - пребывании в больницах. Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации... высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия", - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, при организации изоляции людей необходимо обеспечить ее осуществление в домашних условиях при наличии возможности, в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора (в больницах - ИФ).

Кроме того, необходимо организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлением ежедневной информации в территориальные органы Роспотребнадзора, а также организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.

Роспотребнадзор также требует от россиян, вернувшихся из-за границы, сообщить свои личные данные и данные о поездке на региональную "горячую линию".

"Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации: незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию", организованную в субъекте Российской Федерации", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача.

Ведомство также требует от россиян, вернувшихся домой, исполнять нормы по изоляции в домашних условиях сроком на 14 дней со дня пересечения российской границы.