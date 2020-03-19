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19.03.20 13:22
Ежедневно до 300 человек планируют исследовать на коронавирус в Сочи
"Если мы до этого делали исследование на коронавирус 24-25 человек в сутки, то начиная уже с сегодняшнего дня лаборатория будет усилена специалистами из Новороссийска и Ставрополья. У нас будет возможность делать исследования до 300 человек в день", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в четверг руководитель территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Сочи Владимир Оробей.
По его словам, из-за угрозы распространения коронавируса для исследования туристов и горожан вводятся усиленные профилактические меры.
"Ситуация в Сочи по коронавирусу стабильная, заболевших нет. Тестирование тех, кто вернулся из заграничной поездки и имеет признаки ОРВИ, производится на базе специализированной лаборатории", - сказал Оробей.
Как сообщалось, в Краснодарском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя Приморска-Ахтарска, который прибыл из Италии.
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