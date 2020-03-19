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19.03.20 13:32

Закон о регулировании цен на лекарства в условиях эпидемии принят Госдумой

© РИА Новости. Александр Кондратюк
19 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем чтении приоритетный закон, который наделяет правительство правом ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобной коронавирусу, или при чрезвычайных ситуациях.

Принятый закон (№913136-7) был разработан председателем Госдумы Вячеславом Володиным, руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым, первым замруководителя фракции Андреем Исаевым и председателем комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым.

Законом предлагается наделить правительство правом устанавливать максимально возможные цены на лекарства, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинские изделия на срок не более чем 90 календарных дней в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или необоснованного завышения цен в течение месяца.

Ограничение цены на медикаменты может быть установлено, если в нескольких субъектах РФ рост превысит 30%, с учетом надбавок оптовых и розничных сетей. Положение о надбавках сетей было включено в законопроект ко второму чтению.

В РФ в настоящее время цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные зафиксирована, в перечень входят более 700 наименований.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил ранее, что ко второму чтению в законопроект также были внесены изменения, которыми предлагается наделить правительство правом проведения мониторинга роста цен, что позволит контролировать стоимость нежизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий, включая медицинские маски.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил ранее журналистам, что решение Госдумы о возможности замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемий защитит людей от желающих нажиться на страхах.

"Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей - следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам", - сказал Володин.

Он добавил, что "на рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения"

Председатель Госдумы отмечал, что "принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса".

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