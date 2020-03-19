Федун: сохранение сделки ОПЕК+ в условиях COVID-19 удержало бы цену на нефть в $50

19.03.20 13:36

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 марта. Interfax-Russia.ru - Сохранение сделки по снижению добычи ОПЕК+ не позволило бы цене на нефть упасть до сегодняшнего уровня, считает вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун.

"Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Это совершенно иррационально, необъяснимо, но ударил. Но тот нефтяной шок, который произошел, он дает цену примерно, по нашим расчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

"То есть, если бы сделка с ОПЕК была, то сегодня цена была бы там $50 плюс/минус, но не $25, как сейчас", - отметил он.

"Мы делали технический анализ, он конечно, как и любой технический анализ - субъективная оценка, но по техническому анализу уровень сопротивления находится сейчас, мы его наблюдаем - это $32 ("потолок")-$28. Второй уровень сопротивления это $15-20", - добавил Федун.