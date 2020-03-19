|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.03.20 13:36
Федун: сохранение сделки ОПЕК+ в условиях COVID-19 удержало бы цену на нефть в $50
"Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Это совершенно иррационально, необъяснимо, но ударил. Но тот нефтяной шок, который произошел, он дает цену примерно, по нашим расчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
"То есть, если бы сделка с ОПЕК была, то сегодня цена была бы там $50 плюс/минус, но не $25, как сейчас", - отметил он.
"Мы делали технический анализ, он конечно, как и любой технический анализ - субъективная оценка, но по техническому анализу уровень сопротивления находится сейчас, мы его наблюдаем - это $32 ("потолок")-$28. Второй уровень сопротивления это $15-20", - добавил Федун.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket