Члены правительства Санкт-Петербурга приостановили личный прием граждан

19.03.20 13:53

© РИА Новости.Александр Гальперин

19 марта. Interfax-Russia.ru - Члены правительства Санкт-Петербурга и главы исполнительных органов власти приостанавливают личный прием граждан до 30 апреля, сообщили в четверг в оперативном штабе.

"В приемной правительства Санкт-Петербурга временно, до 30 апреля 2020 года приостановлено проведение личных приемов граждан членами правительства Санкт-Петербурга и руководителями исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Жителям Петербурга предлагают направлять обращения в электронной форме с помощью Единого портала обращений граждан.

По данным городских властей, в Санкт-Петербурге зафиксировано девять случаев нового коронавируса Covid-19. Двое переболевших уже выписались из Боткинской больницы, еще несколько человек могут покинуть стационар в ближайшие дни.

К добровольной самоизоляции пришлось прибегнуть вице-губернатору Максиму Соколову после возвращения из Европы. Covid-19 у него не подтвердился, однако Соколов остался в стационаре для полного обследования.