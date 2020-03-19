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19.03.20 13:57
В параде Победы в Петербурге планируется участие почти 5 тыс. человек
"Всего в военном параде будет задействовано более 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, курсантов высших военных учебных заведений, представителей силовых ведомств региона, суворовцев, кадет и юнармейцев", - говорится в сообщении ЗВО, поступившем в "Интерфакс".
Военные сообщили, что на Дворцовой площади уже начались репетиции сводного военного оркестра, который примет участие в военном параде.
По данным Минобороны РФ, в Москве в параде примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.
12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с коронавирусом пока речь не идет о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая или изменения формата мероприятий.
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