В параде Победы в Петербурге планируется участие почти 5 тыс. человек

19.03.20 13:57

© РИА Новости. Александр Гальперин

19 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 5 тыс. человек пройдут в колонне 9 мая в Санкт-Петербурге на параде Победы, сообщила в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Всего в военном параде будет задействовано более 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, курсантов высших военных учебных заведений, представителей силовых ведомств региона, суворовцев, кадет и юнармейцев", - говорится в сообщении ЗВО, поступившем в "Интерфакс".

Военные сообщили, что на Дворцовой площади уже начались репетиции сводного военного оркестра, который примет участие в военном параде.

По данным Минобороны РФ, в Москве в параде примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с коронавирусом пока речь не идет о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая или изменения формата мероприятий.